Absage an Bayern und BVB : Patrik Schick verlängert bis 2027 bei Bayer Leverkusen

Leverkusen Er galt als heißer Kandidat bei vielen internationalen Topklubs. Doch Torjäger Patrik Schick bleibt in Leverkusen. Das gab der Werksklub am Donnerstag bekannt. Wie der Tscheche seine Entscheidung begründet.

- Bayer Leverkusen hat mit der Vertragsverlängerung von Topangreifer Patrik Schick ein starkes Signal an die Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga gesendet. Wie die Werkself mitteilte, verlängerte der mit Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebrachte Angreifer seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027. In der abgelaufenen Saison machte der Tscheche mit 24 Toren in 27 Bundesliga-Partien auf sich aufmerksam.