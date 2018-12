Handball : Lintorfer Handball-Reserve genießt den Höhenflug

Dennis Braun stammt aus einer Handball-Familie. Foto: RP/TUS

LINTORF Dennis Braun ist einer der ganz wichtigen Handballer im Umfeld des TuS Lintorf. Eigentlich kein Wunder, denn er stammt aus einer angesehenen Handball-Familie. Sein Vater Peter, der im Dorf eine Versicherungsagentur führt, war einst beim TuS 08 ein Kreisläufer der Extraklasse und kümmert sich inzwischen um die Finanzen.

Er lässt keinen rein in die Halle, der glaubt, das ohne Eintrittsgeld zu schaffen. Und Sohn Dennis, 32 Jahre alt, auch Kaufmann, allerdings in einer Ratinger Firma, trainiert die Damen und sieht zu, dass im Umfeld der Reserve (Landesliga) alles optimal läuft.

Und es läuft! Die letzten vier Spiele wurden gewonnen und Landesliga-Platz fünf, das hätte dieser Truppe nach dem Aufstieg niemand zugetraut. Dabei musste es verkraftet werden, dass Trainer Markus Wölke kürzer tritt. Der wurde zum Cheftrainer befördert. Aber beide Mannschaften, Erste und Reserve, trainieren am gleichen Tag, die Reserve beginnt. Wölke ist für beide zuständig und Braun stellt klar: „Es gibt keine Probleme. Wir haben schließlich einige Leute im Umfeld, die ein Training leiten können und mithelfen, wenn es nötig ist.“ Dass auch er dazu gehört, verschweigt er. Den Mittelpunkt mag der Junggeselle nicht.

Die Rückrunde beginnt mit einem Paukenschlag. Der Tabellenführer Schwarz-Weiß Essen kommt dann an den Breitscheider Weg (26. Januar, 20 Uhr). Beim Hinspiel war wenig drin (20:25-Niederlage), aber wenn diesmal gewonnen wird, dann sind die Lintorfer auf fünf Punkte dran. Davon will man wenig wissen, und so hat der vom RSV Mülheim gekommene Kreisläufer Pascal Diemers errechnet: „Wir brauchen jetzt noch sieben Punkte, dann sind wir gesichert. Nur das zählt.“ Dennoch, dem Tabellenführer ein Bein stellen, wer will das nicht?

Sven Voigtländer hat wieder zur alten Form gefunden und ist die Nummer eins zwischen den Pfosten. Der 32-Jährige ist Zimmermann, täglich steht knallharte Arbeit an, aber beim Training ist er immer dabei. Wie auch Daniel Ziebold. Eigentlich wollten die beiden Routiniers so langsam ihre Handballer-Laufbahn ausklingen lassen, aber nun? Bei dem Tabellenstand? Braun: „Die beiden sind so stark wie zu ihren besten Zeiten. Keine Sorge, die hören nicht auf.“ Stefan Sossalla, auch Ur-Lintorfer, Linkshänder, musste zuletzt länger verletzt pausieren, aber nun ist er wieder fit und gegen den Tabellenführer dabei.