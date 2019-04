Ratingen : Geschichte der arabischen Poesie

Hösel Die Stiftung für Kinder- und Jugendarbeit lädt zum Vortrag nach Hösel ein. Thema: Die „Arabische Poesie im Wandel der Zeiten“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Innerhalb der breiten Palette der Literatur hat die Poesie zu allen Zeiten immer nur einen recht bescheidenen Anteil an der Gunst des Leserpublikums für sich in Anspruch nehmen können. Das gilt in besonderem Maße für das lyrische Schaffen außerhalb des europäischen Kulturkreises, wo neben erhöhten Sprachbarrieren eine ganz andere Bildersprache und nur aus der anderen Kultur verständliche Metaphern den Zugang selbst in der Übersetzung erschweren.

Der Vortrag mit dem Titel „Arabische Poesie im Wandel der Zeiten“ will daher in Wort, Bild und Ton einen kleinen Einblick in die uns weitgehend unbekannte Welt des lyrischen Schaffens der Araber aus anderthalb Jahrtausenden verschaffen. Die Referentin Gabriele Roth aus Wien, die in Leipzig und Edinburgh Arabistik studiert hat, möchte die Zuhörer auf eine Reise in die lange Geschichte der arabischen Dichtung mitnehmen. Die Veranstaltung, zu der die Stiftung für Kinder- und Jugendarbeit Hösel einlädt, findet am Montag, 8. April, um 20 Uhr im Kleinen Saal des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde Hösel, Bahnhofstraße 175, statt. Der Eintritt ist frei.