Golf : Golf-Talente fahren zum Bundesfinale

Die Mädchen des GC Hösel bejubeln ihren Sieg beim Regiofinale des Golf-Nachwuchses. Foto: GCH

Ratingen Bei den Regionalfinal-Meisterschaften der Jungen jubeln der Gastgeber Düsseldorfer GC und der GC Hösel, der zudem noch seine Mädchenmannschaften feiern darf. Linda Stamm setzt da ein Ausrufezeichen.

Der Düsseldorfer GC (DGC) hat bei der Ausrichtung des Regionalfinales der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jungen auch den Stresstest mit den Temperaturen bestanden: Am Samstag geriet der erste Wettkampftag zu einer echten Hitzeschlacht, aber die Talente der insgesamt 20 Mannschaften in den Altersklassen bis 14, bis 16 und bis 18 Jahren kamen gut mit der Herausforderung auf dem bergigen Platz am Rommeljansweg zurecht.

Bei den Jüngsten setzte sich der Gastgeber klar durch und hatte am Ende 45 Schläge Vorsprung auf den GC Hösel, der sich aber ebenso für das Bundesfinale im GC Bad Waldsee qualifiziert hat wie der Kölner GC auf Platz drei. Tiefster Score der AK 14 war die 74, die für den DGC Lauro Merten und Elliott Friedrich gleich zweimal in die Wertung brachten.

In der AK 16 hatte der GC Hösel im Endklassement 26 Schläge Vorsprung auf den Dortmunder GC, der wiederum 48 Zähler weniger gebraucht hatte als der GC Hubbelrath. Diese drei Teams werden NRW beim Bundesfinale im GC Westerwald vertreten. Für den Sieger der AK 16 brachte Julian Kiesling mit einer 70 (-1) den besten Score des Turniers in die Wertung. Mannschaftskamerad Paul Borowski gelang es, zweimal 71 (Even Par) zu spielen.

Bei den „Großen“ ging es etwas knapper zu. Vorneweg war der Sieg des GC Hubbelrath zu erwarten, denn immerhin zwei Jugend-Nationalspieler waren hier am Start. Beide brachten für ihre Mannschaft jeweils einmal den tiefsten Score der Meisterschaft nach Hause: Julius Lange unterschrieb am ersten Tag eine Scorekarte mit 70 (-1) Schlägen, während Peer Wernicke dies am zweiten Tag schaffte. Die Entscheidung um Silber und Bronze fiel denkbar knapp. Der GC Hösel hatte am Ende zwei Schläge weniger in den Büchern als der DGC. Diese drei Mannschaften treffen im Bundesfinale im GC Mannheim-Viernheim Ende August wieder aufeinander. Das Finalturnier wird für alle Altersklassen am 27. und 28. August ausgetragen.

Das Greenkeeper-Team wurde im Rahmen der stimmungsvollen Siegerehrung mehrfach gelobt, nachdem es personelle Engpässe, die aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgetreten waren, mit riesigem Engagement wettmachen konnte. DGC-Jugendwart Oliver Dix freute sich, so viele talentierte Jugendliche begrüßen zu können und stellte in Aussicht, das Turnier auch im kommenden Jahr wieder auszurichten.

Die starken Ergebnisse beim Turnier der Jungen im DGC waren aber nicht der einzige Grund zur Freude beim GC Hösel: Im Golfclub Am Alten Fliess bei Pulheim sicherten sich die Höseler Mädchen in allen drei Altersklassen den ersten Platz und somit die NRW-Mannschaftsmeisterschaft sowie die Teilnahme an den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Bereits am Samstag konnten sich die Mädels von Trainer Fabian Hahn bei hochsommerlichen Temperaturen von der starken Konkurrenz absetzen und beendeten den ersten Tag jeweils auf Platz eins. Das größte Ausrufezeichen jedoch setzte Linda Stamm, die am ersten Loch, einem Par 5, mit dem zweiten Schlag aus rund 160 Meter Entfernung zu einem Albatros einlochte. Damit nicht genug, denn am nächsten Loch, einen Par 4, setzte sie gleich noch einen Eagle drauf und lag nach zwei Löchern bereits fünf unter Par. Diesen Score brachte sie – mit einem weiteren Eagle auf der 15 – nach 18 Loch ins Clubhaus.

(RP/ame)