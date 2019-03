Fussball: 04/19 legt in der zweiten Hälfte zu

Ratingen Der Fußball-Oberligist steigert sich beim SC West nach der Pause und gewinnt 4:1. Moreno Mandel feiert Torpremiere.

Kurios war die Begegnung in vielerlei Hinsicht, beginnend mit dem Auftritt von Ratingen-Kapitän Phil Spillmann. Der sonst so zuverlässige Abwehrrecke glänzte in der Anfangsphase in der Offensive, schwächelte dann aber im Abwehrverhalten. Nach einer einstudierten Ecke war Spillmann mit dem Kopf zur Stelle. SCW-Keeper Alexander von Ameln riss zwar die Fäuste hoch, entschärfte den Ball aber scheinbar erst hinter der Linie. Da waren sich Spillmann und die Unparteiische Isabel Steinke einig. Beinahe im Gegenzug klärte Spillmann einen langen Flugball unzulänglich, sodass Wests Shunya Hashimoto mit all seiner Cleverness den eigenen Körper zwischen sich und den Abwehrchef schob und nach einer Drehung den Ausgleich markierte. Auch hier schien es leicht bizarr, dass Hashimoto das Spielgerät nicht voll erwischte und der Ball dennoch seinen Weg über den im Sinkflug befindlichen Dennis Raschka bahnte.