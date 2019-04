Im Trend: Die Zahl der Jäger wächst wieder

Langenfeld/Monheim Die Kreisjägerschaft Düsseldorf und Mettmann verzeichnete zuletzt leicht wachsende Mitgliederzahlen. Doch an der naturnahen Leidenschaft scheiden sich weiter die Geister.

Jungjäger Nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können einen Jagdschein erhalten. Für Jugendliche ab 16 kann ein Jugendjagdschein erteilt werden. Er ermöglicht die Jagd unter Aufsicht eines volljährigen, in der Jagd erfahrenen Erziehungsberechtigten.

Kreisjägerschaft Die Vereinigung für Düsseldorf und den Kreis Mettmann hat derzeit 1686 Mitglieder in 17 Hegeringen. 1242 Menschen gehören den Hegeringen im Kreis Mettmann an.

Bevor die angehenden Jäger das sogenannte „Grüne Abitur“ ablegen können, steht der „Jungjägerkurs“ an. Der läuft im Kreis Mettmann meist von August oder September bis zum März oder April des folgenden Jahres. Kenntnisse der Tierarten, Wildbiologie, Hege und Naturschutz stehen dabei laut Kreisjägerschaft ebenso auf dem Programm wie Jagdhundewesen, Behandlung des erlegten Wildes, sichere Handhabung und Pflege der Waffen sowie rechtliche Themen. Erst nach bestandender theoretisch-schriftlicher und mündlich-praktischer Prüfung erhalten die Jungjäger ihren Jagdschein. „Jagd ist im Grunde mehr Naturschutz“, betont Unshelm. Schließlich müsse man als Jäger unter anderem auch Nistkästen bauen oder die Winterfütterung für Vögel anlegen.

Michael Hoßdorf wird Pfarrer in Monheim

Monheim : Michael Hoßdorf wird Pfarrer in Monheim

Ein grundsätzlich gutes Miteinander mit der Jägerschaft beschreibt hingegen Frank Gennes, Stadtbeauftragter des Naturschutzbundes (NABU) für Monheim. Zwar gebe es auch unterschiedliche Auffassungen – zum Beispiel bei der Bewertung des neuen Jagdgesetzes in NRW, mit dem die schwarz-gelbe Landesregierung die Liste der jagdbaren Arten wieder erweitert hat. „Darüber sind wir nicht erfreut“, sagt Gennes – betont aber zugleich: „In der Gesellschaft, in der wir heute leben, kommen wir ohne Jagd nicht aus.“ Dafür habe der Mensch besonders durch die Ansiedlung nicht-heimischer Tierarten bereits zu stark in das Ökosystem eingegriffen. Für die Anerkennung der Jagd skizziert Gennes grundsätzliche Kriterien: Jagdtiere sollten sinnvoll verwertet werden, nicht leiden müssen – und bedrohte Tierarten außen vor bleiben. Darüber hinaus gehöre es auch zum Wildtiermanagement, Bestände zu regulieren, um andere Arten zu schützen. Im Kreis Mettmann habe man als Naturschützer insgesamt gute Erfahrungen gemacht: „Manche Jäger geben uns auch Tipps, wo es eine seltene Vogelart gibt“, sagt Gennes. „Man kriegt einen besonderen Blick für die Natur“, betont auch Jäger Uwe Unshelm. „Jagen“, bekräftigt er, „ist für mich kein Hobby, sondern eine Berufung.“