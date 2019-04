Heiligenhaus : Ringen um die Zukunft der Musikschule beginnt

Heiligenhaus Droht jetzt der schleichende Abbau am Südring? Einiges deutet darauf hin. Die Idee, verstärkt auf Honorarkräfte zu setzen, hat schon jetzt die Gewerkschaft Verdi auf den Plan gerufen. Die Freunde und Förderer der Schule kündigen überdies für Mittwoch, 3. April, eine Demo auf dem Rathausplatz an. Drinnen im Ratssaal geht es dann um den Haushalt.

Sie kündigen an: „Unsere Protestaktion findet unmittelbar vor der Ratssitzung am Mittwoch, 3. April, statt. Ab 16.30 Uhr gibt es eine öffentliche Generalprobe des Protestsongs vor dem Rathaus.“

Die Fachgruppe Musik in der Gewerkschaft Verdi, auf die Kaiser anspielt, hat sich ebenfalls mit harscher Kritik zu Wort gemeldet unter dem Titel „Tarifflucht in Heiligenhaus“. „Heiligenhaus wird durch diesen Schritt einen massiven Qualitätseinbruch verzeichnen. Standards der Musikschularbeit sind nur mit festangestellten Lehrkräften zu stemmen“, so der Vorsitzende der ver.di Landesbezirksfachgruppe Musik NRW Anton Gölle. Verdi macht weiter geltend: „Dass Kommunen zunehmend Tarifflucht begehen und somit immer mehr auf prekäre Beschäftigung setzen, obwohl sie als öffentliche Hand einen Vorbildcharakter für andere Arbeitgeber haben sollten, ist eine erschreckende Entwicklung, die wir nicht hinnehmen werden. Haushalte auf Kosten von Beschäftigten zu sanieren und das auch noch im Bildungssektor, ist ein Armutszeugnis der Politik, das an Frechheit kaum zu überbieten ist.“