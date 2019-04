Ratingen: Liebfrauenschule hat einen neuen Leiter

Ratingen Christoph Jakubowski, bisher Stellvertreter, übernimmt das Amt von Peter Bärens. Gestern war offizielle Amtseinführung.

(köh) Ein Bild ist schon quer über den Flur mit ins neue Schulleiter-Büro an der Schwarzbachstraße gezogen: Christoph Jakubowski mag den Druck einer Grafik von Udo Lindenberg. Den hat er auf dem Katholikentag in Münster gesehen und gleich mitgenommen. Lindenberg hat sich bildnerisch mit den zehn Geboten beschäftigt. Ansonsten ist das Büro unverändert. Seit gestern ist Jakubowski offiziell neuer Schulleiter der erzbischöflichen Liebfrauenschule und damit Nachfolger von Peter Bärens, dessen Stellvertreter er seit 2015 war. Wie an der Schule in Trägerschaft des Erzbistums Köln üblich, gab es die Ernennungsurkunde nicht per Post oder Verwaltungsakt, sondern im Rahmen eines Schulgottesdienstes in St. Suitbertus.