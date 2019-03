Handball: SG Ratingen darf plötzlich wieder hoffen

Ratingens Torhüter Petre Angelov war in der Schlussphase in Opladen kaum zu überwinden und sicherte dem Löwenrudel die beiden Punkte. Foto: Theo Titz

Ratingen Der Handball-Regionalligist gewinnt in Opladen und profitiert vom Ausrutscher des Spitzenreiters.

Wird der Aufstiegskampf in der Handball-Regionalliga doch noch einmal spannend? Vier Spiele sind noch zu absolvieren – und plötzlich beträgt der Rückstand der SG Ratingen auf Spitzenreiter MTV Dinslaken nur noch zwei Punkte. Die Ratinger gewannen ihr Spitzenspiel beim bisherigen Zweiten TuS Opladen 28:26 – gleichzeitig lies Dinslaken beim 34:35 in Bonn Federn. Vier Spiele hat das Löwenrudel nun noch, um drei Punkte auf Dinslaken, das den besseren direkten Vergleich aufweist, gutzumachen.

Co-Trainer Marcel Müller möchte sich damit gar nicht lange beschäftigen. „Wir haben selber noch harte Spiele vor der Brust und müssten diese ja auch erstmal gewinnen“, sagt der verletzte Spielmacher. Die erste dieser Aufgaben in Opladen gelang aber souverän – und das trotz einer turbulenten Schlussphase. In dieser nämlich kassierten die Ratinger in kurzer Folge gleich drei Strafzeiten, standen sogar für über 20 Sekunden mit nur drei Feldspielern auf der Platte.