Richtiges Verhalten : Dringende Appelle an die Öffentlichkeit

(RP) Mit dringenden Appellen richten sich Bürgermeister Klaus Pesch, Feuerwehr-Chef René Schubert und der Jugendrat an die Öffentlichkeit.

Bürgermeister Klaus Pesch richtet eine dringende Bitte an Familien und Jugendliche: „Die Corona Krise ist kein Witz! Treffen und Sport in Gruppen auf Bolzplätzen, in Parks, in Eisdielen sind nicht der Sinn der Schulschließung! Ihr müsst BITTE ZU HAUSE BLEIBEN! Hört auf Euch zu treffen! Ihr gefährdet die Gesundheit Eurer Großeltern und die Arbeitsplätze Eurer Eltern!