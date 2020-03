Kostenpflichtiger Inhalt: In Dinslaken : Corona-Diagnosezentrum geplant

Die Trabrennbahn Dinslaken ist für eine Diagnosestelle im Kreis Gespräch. Foto: Martin Büttner

Kreis Wesel In Dinslaken an der Trabrennbahn soll eine zentrale Stelle für Corona-Tests eingerichtet werden. Die Anlaufstelle geht voraussichtlich am Donnerstag dort an den Start.