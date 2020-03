Interview mit Daniel Schilling : „Mein Glaube und der logische Menschenverstand tragen mich“

Der Kreisdechant erzählt, wie er auf die aktuellen Herausforderungen reagiert und wie Gott ihm in dieser schwierigen Situation helfen kann.

Daniel Schilling Die Situation in der wir stehen, ist in jeglicher Hinsicht herausfordernd. Gerade für uns als Seelsorger, die wir viele Gespräche führen ist es wichtig, sowohl die anvertrauten Menschen, als auch sich selber zu schützen. Ich habe alle Personen, mit denen ich mich zum Gespräch verabredet habe informiert, dass es bei dem Termin bleibt, wir das Gespräch jedoch telefonisch führen. Gerade jetzt ist die Zeit gekommen die heutigen Möglichkeiten mit Skype, FaceTime und ähnlichem zu nutzen. So kann man sich beim Gespräch dann zumindest dennoch sehen. Darüber hinaus werde ich versuchen, immer wieder mal eine kleine Videobotschaft zu erstellen, um so den Leuten ein paar Gedanken zukommen zu lassen. So habe ich gestern den Erstkommunionkindern einen Gruß zukommen lassen, da wir leider bereits die Erstkommunionfeiern absagen mussten.