Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann hat die aktuellen Zahlen zum Coronavirus bekanntgegeben.

Für Dienstag vermeldet das Kreisgesundheitsamt als aktuellen Sachstand 62 Corona-Erkrankungsfälle und 128 Verdachtsfälle. Alle kreisangehörigen Städte sind betroffen. In Erkrath gibt es 13 Erkrankte, in Haan 7, in Heiligenhaus, Hilden und Mettmann jeweils 2, in Langenfeld 12, in Monheim 4, in Ratingen 10, in Velbert 9 sowie in Wülfrath 1.