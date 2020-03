Corona : Stadt Willich schließt alle Dienstgebäude

Willich Der Willicher Krisenstab hat am Dienstag wegen der Corona-Pandemie die Schließung aller dienstlichen Gebäude veranlasst: Alle Außentüren der Dienstgebäude bleiben bis auf Weiteres dauerhaft geschlossen, der Publikumsverkehr wird so weit eingeschränkt, dass nur noch ein Betreten der Gebäude nach vorheriger Terminvereinbarung (und das auch lediglich für sehr dringende Angelegenheiten von notwendiger oder existentieller Art) möglich sein wird.

In Bezug auf die Stadtteilbüros sind vorab telefonisch vereinbarte Termine nur im Stadtteilbüro Willich möglich. Alle anderen Stadtteilbüros sind für den Publikumsverkehr vollständig geschlossen. An jedem Dienstgebäude findet sich ein Aushang mit Hinweis auf eine zuständige Kontaktperson und die Telefonzentrale. Wegen des auch deswegen zu erwartenden deutlich höheren Aufkommens an telefonischen Nachfragen wird die Telefonzentrale der Stadt auch personell präventiv verstärkt.