Pandemie-Auswirkungen in Mönchengladbach : Corona: Arbeitsagenturen schließen

Pandemie-Auswirkungen in Mönchengladbach

Am Landgericht Mönchengladbach und an den Amtsgerichten wird der Publikumsverkehr eingeschränkt. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Auch der Publikumsverkehr in den Gerichten wird eingeschränkt.

In der Stadt gibt es 44 bestätigte Corona-Infektionen (Stand: Dienstag, 16.30 Uhr). Das bedeutet, dass die Zahl der gemeldeten Infizierten im Vergleich zum Vortag um sieben gestiegen ist. Aktuell befinden sich laut Gesundheitsamt 222 Personen in Quarantäne (Vortag: 209). 79 Fälle sind in der Abklärung.