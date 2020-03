Leichtathletik : Das Hochsprung-Meeting hat eine Zukunft

Die Traditionsveranstaltung der LG Viersen findet im Stadion am Hohen Busch aber zunächst in abgespeckter Form statt.

Die deutsche Leichtathletikszene würde es den Viersenern sicher danken, wenn sie es hinbekämen, zur alten Form des Meetings zurückzukehren. Mateusz Przybylko (TSV Bayer Leverkusen), 2018 Europameister in Berlin und zuletzt Stammgast in Viersen, beschrieb nach der Auflage im Sommer 2019 die Bedeutung der Veranstaltung: „In der Vergangenheit sind viele Meetings gestorben. Deswegen ist es einfach klasse, wenn Menschen wie Detlef Vieth sich so einsetzen und solche Springen am Leben erhalten“, sagte er.

Heining hat aber auch eine gute Nachricht: „An den Sponsoren ist die Fortführung nicht gescheitert.“ Die Grundlage für das sportliche Aushängeschild der Stadt Viersen neben der Billard-Weltmeisterschaft für Dreiband-Nationalmannschaften ist also weiter gegeben. Deswegen betont Heining: „Unser Ziel ist es, das Hochsprungmeeting 2021 wieder in der alten Form zu machen.“ Im modernisierten Stadion am Hohen Busch mit der neuen Kunststofflaufbahn und den inzwischen optimalen Voraussetzungen für eine Hochsprungmatte an der Südkurve könnte dann an eine große Tradition angeknüpft werden. Schließlich wurde damals noch auf Asche dort schon Leichtathletikgeschichte geschrieben: In Gestalt von Theo Püll ging aus den Reihen der LG Viersen ein Teilnehmer am olympischen Hochsprungwettkampf 1960 in Rom hervor.