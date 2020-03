Wirtschaft : Corona-Auswirkungen auf Unternehmen

Im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen sind 63 Unternehmen, viele von ihnen mit internationalen Kontakten, beheimatet. Tagungen und andere Veranstaltungen finden dort zumindest bis nach den Osterferien nicht statt. Foto: Stefan Finger

Kempen In Kempen gibt es etliche Unternehmen, die von der aktuellen Corona-Krise betroffen sind, sei es durch ihre geschäftlichen Beziehungen ins Ausland oder weil Kunden nun eine besondere Betreuung benötigen. Die Redaktion hat sich bei einigen Firmen einmal umgehört.

„Ich habe noch keine problematischen Rückmeldungen bekommen“, sagt Thomas Jablonski mit Blick auf das Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN). In dem Kempener Gründerzentrum sind 63 Unternehmen ansässig, meist kleine und mittlere Start-ups. Nach Einschätzung des TZN-Geschäftsführers ist momentan noch nicht abzusehen, wie sich die Krise auf die ansässigen Unternehmen auswirken wird. Jablonski: „China ist längst nicht mehr das alleinige Problem. Die Entwicklung in Europa gerät zunehmend in den Blickpunkt.“ Zurzeit herrsche eine Ausnahmesituation insbesondere bei Tagungen und Veranstaltungen, die zumindest bis auf die Zeit nach den Osterferien ausfallen. Jablonski, der auch Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WFG) ist, verweist auf die WFG-Kreis-Viersen-Homepage, auf der – täglich aktualisiert – Liquiditätshilfen für Unternehmen aufgelistet sind. „Ich setze jetzt vor allem auf schnelle und unbürokratische Hilfen des Bundes“, sagt Jablonski.

„Wir haben an unserem Hauptsitz in Kempen ein Vorsorgebündnis geschaffen mit einem umfassenden Maßnahmenkatalog“, berichtet Ralf Schwartz, Geschäftsführer der Lackwerke Peters. Die Peters-Gruppe ist als Global Player auf die Herstellung und Entwicklung von High-Tech-Beschichtungen für die Elektronik spezialisiert und hat intensive Geschäftskontakte zu China. In Shanghai betreibt Peters eine Niederlassung. „Es gibt bisher keinen Ansteckungsfall oder irgendwelche Versorgungsengpässe, weder auf der Einkaufs- noch auf der Verkaufsseite“, sagt Ralf Schwartz. „Während sich die Lage für die Chinesen langsam entspannt, wirkt sie sich in Italien drastisch aus“, so Schwartz, der auch Vorsitzender im Arbeitgeberverband Unternehmerschaft Niederrhein ist. Als solcher hat Schwartz bereits Anfang Februar auf die möglichen Auswirkungen einer Pandemie hingewiesen. Die Unternehmerschaft hat ihre 800 Unternehmen am Niederrhein mit einem Informationspaket versorgt.

Bei Lackwerke Peters tragen alle Mitarbeiter wegen der besseren Zuordnung farbige Westen. Jede Farbe steht für eine gekennzeichnete Zone im Unternehmen. Foto: Axel Küppers

Info Termine mit Mitarbeitern im Rathaus vereinbaren Nachdem die Kempener Stadtverwaltung am Dienstag das Rathaus und alle Nebenstellen – auch in St. Hubert und Tönisberg – bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen hat, können nur bei unabweisbaren persönlichen Abstimmungen persönliche Gespräche in besonders abgeschirmten Büros erfolgen. Wie Kempens Stadtsprecher Christoph Dellmans weiter mitteilt, sind dazu in jedem Fall bis auf Weiteres vorherige Terminabsprachen notwendig. Dazu kann Kontakt über die Telefonzentrale der Stadtverwaltung (Telefon: 02152 917-0) oder per E-Mail-Anfrage unter info@kempen.de aufgenommen werden. Auf der Internetseite der Stadt (www.kempen.de) befindet sich zudem ein Mitarbeiterverzeichnis mit Kontaktdaten. Außerdem: Unter der Rubrik „Was erledige ich wo?“ kann ebenfalls einfach ein zuständiger Mitarbeiter gefunden und Kontakt zu ihm aufgenommen werden

Auf der mittelständischen Ebene macht das Kempener Unternehmen Alders electronic ähnliche Erfahrungen. Geschäftsführer Martin Alders, der mit seinem Familienunternehmen vielfältige Geschäftsbeziehungen zu Fernost, aber auch zu anderen Kontinenten pflegt, räumt ein: „Die Corona-Krise trifft uns alle hammerhart.“ Der Spezialist für individuelle elektromechanische Bauteile sagt aber auch, dass die Wirtschaft quer durch alle Branchen aus der Krise lernen muss. „Wir sollten uns von einer Monostruktur des Einkaufs verabschieden und eine zweite Quelle auftun“, betont Alders. Diese Flexibilität rät Alders, der auch Vorsitzender vom Unternehmerkreis Kempen (UKK) ist, den hiesigen Betrieben.

Vorbereitet auf die Krise hat sich Latzel Steuerberater. „Wir haben ein System aufgebaut, das auch bei Widerständen wie der momentanen Krisensituation funktioniert“, sagt Holger Latzel. Durch die konsequente Umstellung auf das Digitale ist unabhängiges Arbeiten mit den Mandanten möglich. Für die eigenen Mitarbeiter bietet Latzel Home-Office und ein flexibles Vertretungssystem an.

Wie sieht es bei kleineren Unternehmen aus? „Wirtschaftlich ist es für mich eine Katastrophe, ich muss mein Institut schließen“, sagt Wiebke Louven, die am Rande der Altstadt seit vielen Jahren ihr Mühlen-College betreibt. Beim lokalen Schulungsanbieter für Smartphone- und PC-Coaching melden sich erfahrungsgemäß viele ältere Semester an. Die möchte Wiebke Louven dem Risiko einer Ansteckung nicht aussetzen, so dass die Schulungsräume auf längere Zeit verwaist sind. „Es ist nicht zu erwarten, dass es demnächst wieder anzieht“, sagt die 41-Jährige. Wiebke Louven orientiert sich um und spezialisiert ihr Unternehmen auf Digitales und Online, wo weniger Publikumsverkehr herrscht. „Uns Kleinunternehmer trifft es hart. Im Freundeskreis haben viele ähnliche Probleme“, sagt die Kempenerin.

Ganz anderer Natur sind die Auswirkungen, die das Coronavirus bei einem Unternehmen wie dem Wegweiser Betreuungsdienst hat. „Wir arbeiten an Notfalleinsatzplänen, weil wir verpflichtet sind, die Versorgung unserer Klienten in der psychosozialen Betreuung sicherzustellen“, sagt der Geschäftsführer Detlev Schürmann. Für die Mitarbeiter bedeutet dies, dass sie einerseits zusätzliche Aufgaben – etwa in der somatischen Pflege – übernehmen müssen. Andererseits vor einem Bündel unbeantworteter Fragen stehen und entsprechend verunsichert ihrer sozialen Arbeit nachgehen.

Besonders hart trifft die Epidemie die Gastronomie. „Die Situation ist einfach konfus“, beschreibt es Willi Hirschmann, Inhaber des Kemp’sche Huus in der Altstadt. Als Vorsichtsmaßnahme hat Hirschmann die Anzahl der Tische verringert, so dass die Gäste nicht so eng zusammensitzen. Da die Gäste sich in diesen Zeiten das Essen lieber nach Hause kommen lassen, bietet das Kemp’sche Huus diesen Service ohne Aufpreis an.