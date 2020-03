Mönchengladbachs Krankenhäuser : Krankenbesuch nur im Ausnahmefall

Mönchengladbach Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben auch Folgen für den Alltag in Krankenhäusern. Die Kliniken haben den Besucherverkehr drastisch beschränkt und sollen nicht dringend notwendige Operationen verschieben.

Um die Kapazitäten in der notärztlichen stationären Versorgung der Kinderklinik aufrecht erhalten zu können, bittet das Neuwerker Krankenhaus alle ambulanten Patienten, sich nur an niedergelassene Kinderärzte und außerhalb deren Öffnungszeiten an die Kindernotfallpraxis am Elisabeth-Krankenhaus zu wenden.