Glosse : Der Frühling ist da

Ratingen Ratingen: Woran erkennt man den Frühling?

Woran merkt man, dass Frühling ist – und sogar noch schönes Wetter? Diese Frage löste beim Kaffeekränzchen am Markttag eine fröhliche Diskussion aus. Ein Dumeklemmer, der gerne bei offenem Fenster schläft, weiß frühmorgens, dass es draußen schön sein könnte, ohne sich aus der Koje rühren zu müssen: „Dann ist meist Ostwind, das merkt man an den startenden Fliegern.“ Er wohnt an der Einflugschneise: „Wenn’s um sechs dröhnt, isses schön!“ Dem kann der Gartenfreund nichts abgewinnen: Für ihn sind die samstäglichen Geräusche der Rasenmäher wie Musik. Hoffen wir also, dass heute der Rasen schon gemäht ist und die Kleinen in Ruhe die Eier suchen können. Schöne Ostern! JoPr