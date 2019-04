Heiligenhaus : Kegler-Karriere begann im Verborgenen

Heiligenhaus Vor 50 Jahren gründete Bernhard Grote den Azubi-Kegelverein der Firma Kiekert. Bis heute ist er aktiv.

Sein eigener Weg zum Kegelsport hatte mit solchen Voraussetzungen rein gar nichts zu tun. 50 Jahre ist es her, dass der gelernte Maschinenbau-Ingenieur mit 20 Gleichgesinnten den Lehrlings-Kegelcub der Firma Kiekert gründete. „Wir spielten damals auf den Bahnen des Dorfkrugs in der Wassermangel aber so richtig Ahnung vom Kegeln hatten wir eigentlich nicht“, erinnert er sich schmunzelnd. Ihm selbst war das auf Dauer nicht genug. Er sah sich um und fand bei den Keglern in Wülfrath seine erste kegelsportliche Anlaufstelle. 1972 dann zurück nach Heiligenhaus, das sich in den Jahren darauf zu einer Kegelhochburg entwickelte. „Den Anfang haben wir mit 35 Mitgliedern gestemmt“, sagt der Geschäftsführer. Heute hat der Verein 100 Mitglieder, darunter 20 Jugendliche wie Grote stolz vorrechnet. „Ein so hoher Anteil an Jugendlichen ist keine Selbstverständlichkeit.“ Auch nicht, dass die Heiligenhauser seit 1993 kontinuierlich mit Jugendteams bei Deutschen Meisterschaften vertreten seien.