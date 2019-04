Ratingen : Akkordeonorchester bei der Zelt-Zeit

Das Akkordeonorchester Ratingen verfügt über ein breites Repertoire an Musikstücken. Foto: RP/Picasa

Ratingen West Die Musiker spielen beim Ratinger Abend am Grünen See.

(RP) Mit einem Abba-Medley oder weltbekannten Liedern aus Filmen von Walt Disney rockte das Ratinger Akkordeonorchester vor zwei Jahren die Bühne auf dem Ratinger Abend der Zelt-Zeit am Grünen See. Dieses Jahr ist das Ensemble wieder mit von der Partie und die 30 Musikanten unter Leitung von Dirigentin Petra Willeke-Siepmann wollen das Publikum am 7. Juni ab 19.30 Uhr erneut begeistern.