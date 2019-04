Blütezeit in Mönchengladbach : Der Frühling in der Stadt explodiert

Foto: Bauch, Jana (jaba) 22 Bilder So schön ist der Frühling 2019 in Mönchengladbach.

Mönchengladbach Blütenpracht kann nur Bonn? Falsch gedacht – auch in Mönchengladbach blüht es derzeit an vielen Orten. Schicken Sie uns ihre schönsten Blütenbilder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kirschblütenpracht in der Bonner Altstadt ist ein wahres Erlebnis. Einen Hauch davon kann man auch derzeit in Mönchengladbach an vielen Stellen sehen, zum Beispiel an der Bolksbuscherstraße. Dort stehen die Bäume auch ganz kurz vor der Blüte und spannen ein rosafarbenes Dach über die Straße.

Überhaupt: Die ganze Stadt blüht gerade auf, dass es eine wahre Freude ist. Zeigen Sie uns Ihre Fotos, wo und wie schön es in Mönchengladbach blüht. Egal ob in Ihrem Garten oder an Ihrem Lieblingsfleck im Park.

Schicken Sie uns Ihre Bilder per E-Mail an die Adresse aktionen.mg@rheinische-post.de, Stichwort Frühling. Und vergessen Sie nicht Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer und einen kurzen Text, wo das Bild aufgenommen wurde und was es zeigt. Die besten Bilder werden in der Zeitung und bei RP-Online veröffentlicht.

(angr)