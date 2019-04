Aktionen in Mönchengladbach : Das gibt es Ostern im Tiergarten Odenkirchen

Mönchengladbach Im Tiergarten Odenkirchen gibt es an den Ostertagen besonderes Programm. Unter anderem kommt ein Imker.

An den Ostertagen gibt es im Tiergarten Odenkirchen ein besonderes Programm. Unter dem Motto „Unserem Bienenvolk geht es gut“ informiert Imker Ulrich vom Endt am Ostersonntag, 21. April, um 13 Uhr in der Zooschule über das Bienenprojekt im Tiergarten. Mit Blick auf die fünf dort beheimateten Bienenstöcke erfahren die Besucher alles, was sie über die Honigmacher und deren Haltung wissen wollen.