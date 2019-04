Ex-Ministerpräsident aus Mönchengladbach : Sitzungssaal im Landtag nach Franz Meyers benannt

Ministerpräsident Armin Laschet (Mitte) begrüßte zahlreiche Gäste: (v.l.) Horst Thoren, Monika Bartsch (OB a.D.), Veronika Heuser, Meyers’ Enkel Carsten Christmann, Bürgermeister Michael Schroeren, Hans-Wilhelm Pesch (ehem. MdB), Künstlerin Lisa Theißen, Schulleiter Armin Bruder, CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen, Frank Boss MdL, Jochen Klenner MdL, Norbert Post (ehem. MdL). Foto: CDU

Düsseldorf/Mönchengladbach Der ehemalige Ministerpräsident war auch Ehrenbürger der Stadt Mönchengladbach. Abgeordnete hatten für die Ehrung geworben.

(HT) Wenn ein großer Sohn der Stadt in Düsseldorf geehrt wird, reist selbstverständlich eine Delegation in die Landeshauptstadt, um dabei zu sein und zu klatschen. So geschehen, als im Landtag Ministerpräsident Armin Laschet einen Sitzungsraum nach Franz Meyers benannte, der von 1958 bis 1966 Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen war und in Mönchengladbach den Titel des Ehrenbürgers tragen durfte.

Für Armin Laschet und CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen, die beide Franz Meyers und sein Wirken lobten, ist der frühere Ministerpräsident Vorbild. Schon wegen des Wahlerfolges 1958, als die CDU 50,1 Prozent der Stimmen bekam. Aber auch für seine vielfältigen Aktivitäten für Bildung (Hochschulen im Ruhrgebiet) und Verkehr (Autobahn nach Holland), für NRW-Landesbewusstsein und zupackendes, rheinisches Politikverständnis.

An den „fixen Franz“ und seine Zeit als Stadt-Repräsentant in der Übergangszeit der kommunalen Neugliederung erinnerte sich Hans-Wilhelm Pesch, einst Bundestagsabgeordneter und Bürgermeister in Mönchengladbach. Wie die frühere OB Monika Bartsch, Ex-MdL Norbert Post und Bürgermeister Michael Schroeren war er Gast der Feierstunde im Landtag. Meyers habe, so Pesch, „einstimmig“ beschlossen, dass Giesenkirchen ein Gymnasium bekomme, das heute übrigens nach ihm benannt ist. Schulleiter Armin Bruder war ebenfalls dabei, weil aus dem Gymnasium das von Lisa Theißen gemalte Meyers-Portrait stammt, das im Sitzungsraum an den früheren Ministerpräsidenten erinnern soll.