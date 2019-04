Ruf als Salafisten-Hochburg : Islamisten: Razzia auch in Gladbach

Mönchengladbach Bei einer großen Polizeiaktion gegen ein islamistisches Netzwerk sind am Mittwoch auch Wohnungen in Mönchengladbach und Rheydt durchsucht worden. Die Stadt wird ihren Ruf als Salafisten-Hochburg nicht los.

Wieder einmal geht es um den Vorwurf, eine terroristische Organisation unterstützt zu haben. Rund 800 Polizisten sind am Mittwoch mit einer Razzia in neun Bundesländern gegen ein mutmaßliches deutschlandweit aktives Salafistennetzwerk vorgegangen. Im Mittelpunkt der Aktion standen der in Düsseldorf ansässige Verein „Ansaar International“ und die Hilfsorganisation „WWR Help“ aus Neuss. Die Polizisten durchsuchten 90 Objekte, darunter sollen auch Privatwohnungen in Rheydt und Gladbach gewesen sein. Ziel der Aktion vom Bundesinnenministerium ist es, Beweismaterial zu sammeln, um Vereinsverbote einzuleiten. Die Organisationen stehen im Verdacht, die radikalislamische Palästinensergruppe Hamas finanziell und propagandistisch unterstützen.