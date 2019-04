Verkehrsunfall : Kradfahrer (68) prallt gegen eine Mauer

Breitscheid Er wurde in einen Garten geschleudert. Ursache noch ungeklärt.

(RP) Eine 68-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf dem Kahlenbergsweg am Mittwoch gegen 13:15 Uhr schwer verletzt. Der Düsseldorfer geriet nach Angaben der Polizei mit seinem Motorrad Honda ausgangs einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der 68-Jährige wurde über die Mauer in einen dahinter liegenden Garten geschleudert. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für etwa 1,5 Stunden teilweise gesperrt.