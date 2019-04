Altstadt : Kempen feiert den Frühling

Kempen Besseres Wetter hätte man sich nicht wünschen können. Viele Besucher kamen am Samstag und Sonntag in die Altstadt und freuten sich über das abwechslungsreiche Angebot. Auch kulinarisch kam jeder auf seine Kosten.

Zum „Königlichen Frühling” hatte der Werbering am Wochenende eingeladen und bekam dazu gleich Kaiserwetter geliefert. So füllte sich bereits am Samstag kurz nach Beginn die Stadt mit vielen Besuchern. Selbst der erfahrene Werbering-Chef Armin Horst war erstaunt, wie viele Menschen schon so früh die Straßen bevölkerten. Auf dem Buttermarkt war der große Anziehungspunkt die Bühne. Denn dort wurden den ganzen Tag immer wieder Modenschauen, flott von Markus Lunau moderiert, gezeigt. Der Fachhandel stellte hier sein Angebot neuester Trends für Frühjahr und Sommer vor. Das Ganze wurde mit viel Schwung von den Models präsentiert. In der Choreographie hatte man viele gute Ideen umgesetzt. So wurden manchmal nicht nur die schicken Schuhe an den Füßen getragen, sondern Alternativen in den Händen der Models gezeigt. Und warum nicht einmal das Angebot eines Blumenladens mit hübschen Kränzen im Haar zeigen? Manche tanzten sogar mit Sonnenbrille.