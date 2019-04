Ratingen : Europa-Tour führt Josh Smith in die Lintorfer Manege

Lintorf (RP) Hoher Besuch aus den USA hat sich für Samstag, 27. April, im Jugendzentrum Manege, Jahnstraße 28, angekündigt. Live und unverkennbar wird Josh Smith das Ratinger Publikum mit seinem exzellenten Gitarrenspiel in seinen Bann ziehen.

Josh Smith wurde am 7. Oktober 1979 in Middletown, im Bundesstaat Connecticut, geboren. Aufgewachsen ist er in Pembroke Pines, einem Vorort von Fort Lauderdale in Florida.

Nach „Don´t Give Up On Me“, hochgelobt in der internationalen Bluesszene, folgt nun das musikalisch vielschichtige Album „Burn To Grow“. Mit dieser Neuerscheinung tourt er seit März dieses Jahres durch Europa. Und diese Tour führt ihn dann auch in den Ratinger Bluestempel, die Manege. Für alle Musikfans sei dieser Auftritt ein absolutes Muss, meint die Manege.