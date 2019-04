Heimat : Wer kann bei der Bildersuche helfen?

Ratingen Tausende von Fotos verwalten die Archivare des Lintorfer Heimatverein und vom Heimatverein Ratingen. Die weitaus meisten Dokumente können die Heimatkundler zuordnen. Doch manchmal bleiben Rätsel: Vielleicht können Leser zur Aufklärung beitragen.

Jeder kennt die alten Pappkartons mit unzähligen mehr oder weniger vergilbten Papierfotos von anno dazumal, die für Rätselraten sorgen. So postete neulich Dietmar Fahls von den Lintorfer Heimatfreunden bei Facebook das spektakuläre Bild eines Ballons: „Irgendwann ist ein Ballon auf der Kölner Straße in Breitscheid vor der Brücke der A 3 notgelandet. Über dieses Ereignis haben wir keine Informationen gefunden.“ Nur so viel scheint sicher mit Blick aufs Bild: „Es war wohl kein Heißluftballon, denn die Hülle ist nicht zusammengefallen.“ Ein weiteres Bild, das vermutlich aus einem Garten gemacht wurde, zeigt den Ballon kurz vorher: „Da flog er ganz normal.“ Die Fotos regten zwar eine Diskussion über Ballons an, User brachten aber zum Ereignis selbst keine Erhellung.