Zwischen Ratingen und Mettmann : Radfahrer kämpfen für Radweg an L239

Radfahrer kämpfen für Radweg an L239

Ratingen Die Straße zwischen Ratingen und Mettmann soll ausgebaut werden allerdings nur für den Autoverkehr. Der ADFC protestiert dagegen mit einer Demo. Weitere Aktionen sollen folgen.

Auch der Mettmanner Radsportverein Edelweiß und der Polizeisportverein beteiligten sich an der Fahrrad-Demo. Einsatzwagen und -motorräder der Kreispolizeibehörde geleiteten die Fahrrad-Fahrer und sicherten die Strecke, so dass alles reibungslos und unfallfrei ablaufen konnte. Auch das Wetter war den vielen Fahrradfahrern gewogen, die sich an diesem freundlichen Spätsommertag für einen begleitenden Radweg im Zuge des Ausbaus der L239 einsetzten.