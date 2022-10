Fußball, Kreisliga A : Kreisligisten brauchen langen Atem in der Marathon-Saison

Könnte entspannter gucken: Daniel Reuter steht mit der SSVg Heiligenhaus ganz oben. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus In der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg ist die SSVg Heiligenhaus souveräner Tabellenführer, muss bei ihrem Auswärtsspiel nun aber aufpassen. In der Düsseldorfer Gruppe sind der SV Hösel, Rot-Weiß Lintorf und der ASV Tiefenbroich gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Jetzt hat Fußballtrainer Benny Schröder seinen SV Hösel in der Verfassung, die er sich eigentlich etwas eher erhofft hatte. Die jüngsten vier Spiele in der Kreisliga A brachten satte zehn Punkte und in der offiziellen Tabelle Platz vier. Dritter ist der Bezirksliga-Mitabsteiger Wersten 04, dem werden aber laut Verbands-Angabe die drei Punkte aus dem Lintorf-Sieg abgezogen. Das heiß also, dass der SV Hösel eigentlich jetzt schon an Wersten vorbeizieht und Tabellendritter ist. Diese feine Lauerstellen-Position muss am Sonntag, 15 Uhr, beim SSV Erkrath (Neunter) verteidigt werden.

Jetzt ärgert es am Neuhaus, dass es zwei klare Niederlagen gab gegen Benrath-Hassels, den Tabellenführer mit dem unglaublichem 0:7, und dem 2:5 beim CfR Links. Die beiden stehen weiter unbesiegt ganz oben. Diese Pleiten können also frühestens in der Rückrunde ausgemerzt werden. "Dass wir diese Auswärtsspiele so hoch verloren haben, das ärgert uns alle", sagt Schröder. "Aber es ist ja eine Marathon-Saison. Mal sehen, wer den längeren Atem hat. Wichtig ist, dass wir uns jetzt keinen Ausrutscher mehr erlauben und die Erfolgsserie fortsetzen."

Die beiden Ratinger Liga-Rivalen Rot-Weiß Lintorf und ASV Tiefenbroich bekleckerten sich zuletzt nicht mit Ruhm. Die Lintorfer erwarten am Sonntag, 13 Uhr, den ebenfalls tief unten stehenden GSC Hellas. Der Verlierer stürzt mit einiger Sicherheit in den Keller, wobei die Lintorfer in Kürze auf die drei Zähler aus dem Wersten-Spiel hoffen. Der Verband lässt sich mit der offiziellen Statistik auf www.fussball.de unerklärlich viel Zeit. Immerhin ist bei RWL der Antreiber Gowtham Kugathasan aus seinem Urlaub wieder dabei. Und die Tiefenbroicher, die aus den letzten drei Spielen auch nur noch einen Zähler einfuhren (Platz zehn), erwarten Tusa 06. Die Oberbilker haben einen Punkt mehr (15) auf dem Konto.