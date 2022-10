Eishockey, Regionalliga : Ratinger Ice Aliens starten mit einem 12:0-Heimsieg

Ratingen Obwohl den Ratinger Ice Aliens zum Auftakt der Saison in der Eishockey-Regionalliga fünf Spieler fehlen, gewinnen sie gegen den allerdings ebenfalls dezimierten TuS Wiehl mit 12:0. Es ist eine Partie ohne Strafzeiten.

Das nennt man wohl einen sehr gelungenen Start in die neue Saison der Eishockey-Regionalliga: Mit einem 12:0 (2:0, 5:0, 5:0) setzten die Ratinger Ice Aliens am Freitagabend gegen den TuS Wiehl gleich ein Statement. In einer fair geführten Partie, die gänzlich ohne Strafzeiten auskam, zeigten die Ratinger von Beginn an Entschlossenheit und Durchsetzungskraft. Obwohl fünf Spieler absagen mussten, zeigte das Aufgebot einen guten Start gegen einen Gegner, der mit nur zehn Feldspielern und zwei Torhütern angereist war.