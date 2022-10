Hildegarde Wanzlawe und Pascal Salmon in Heiligenhaus : Musikunterricht setzt in den Ferien eine Woche lang besondere Akzente

Die Musikschule Heiligenhaus wird im Oktober zur Anlaufstelle für alle, die Musikalisches auf besonderen Wegen lernen wollen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Dem Förderverein der Musikschule ist es gelungen, ein renommiertes Duo für Workshops zu gewinnen. Und für zwei Konzerte, eins davon mit Teilnehmern.

(sade) Hildegarde Wanzlawe ist Sängerin und ihr Instrument, die Stimme, hat sie nach einer klassischen Ausbildung auf einem äußerst persönlichen und atypischen Weg geformt, ihr großes Vorbild: Ella Fitzgerald. Von Jazz bis Improvisation, von brasilianischer Musik bis hin zum lyrischen Gesang, von realistisch bis engagiert, der Gesang ist grenzenlos in Stil und Sprache. Sie unterrichtet in Paris an der ARPEJ (École de jazz et autres musiques afro-américaines) und am Conservatoire de Rennes Gesang und Technik der Stimmbildung.

Pascal Salmon studierte Klavier, Orgel und Harmonie an den Konservatorien von Rennes und St. Maur-des-Fossés und hing noch ein zweijähriges Studium am Berklee College of Music in Boston (USA) dran, bevor er mit Solokünstlern auf die Bühne ging und auch die Jazzklasse am Conservatoire de Rennes leitete. Beide sind unverkennbare Meister ihres Faches und das geben sie gerne weiter: Vom 7. bis 16. Oktober tun sie das auch wieder in Heiligenhaus.

Ihr Können zeigen sie bei einem Auftakt-Konzert, bei dem die Workshopteilnehmer das Duo kennenlernen können. Nach dem ersten Erfolg der Workshops 2019 und dem großen Wunsch nach einer Wiederholung und mehr Zeit ist es dem Förderverein der Musikschule Heiligenhaus gelungen, die beiden nun für eine Woche in die Stadt zu locken. Zum Beispiel für Gesangsworkshops, die es sowohl als Einzelunterricht (150 Euro) oder als Gruppenunterricht im Chor (90 Euro). Der Gesangs-Workshop richtet sich an Personen ohne größere Vorkenntnisse, aber auch an Interessierte, die schon über ein gewisses Basiswissen verfügen.

Instrumental-Improvisationsworkshops gibt es ebenfalls sowohl im Einzelunterricht (150 Euro) als in Gruppenunterricht (bis zu drei Teilnehmern, 100 Euro), er richtet sich an Instrumentalisten mit mehrjähriger Spielpraxis. Notenkenntnisse wären von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Ziel ist es, zum Abschlusskonzert am Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr, das erarbeitete Repertoire sowohl der Einzel- als auch des Gruppen-Workshops im Club zu präsentieren. Begleitet werden die Teilnehmer dann von Klavier, Bass und Schlagzeug.