Schockanruf in Ratingen : 84-Jährige um Schmuck und Bargeld betrogen

Ratingen Die Betrugsmasche funktioniert immer noch. Diesmal war eine 84-jährige Ratingerin Opfer eines Schockanrufs.Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.

Gegen 17 Uhr erhielt die 84-jährige Ratingerin einen schockierenden Anruf: Ein vermeintlicher Polizeibeamter täuschte am Telefon vor, dass der Sohn der Ratingerin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine sofortige Inhaftierung des Sohnes abwenden zu können, bot der Anrufer die Zahlung einer Kaution an. Die geschockte Seniorin sicherte ihre finanzielle Hilfe zu und bot Schmuck und Bargeld an. Der vermeintliche Polizist nahm das Angebot an, forderte die Ratingerin jedoch zusätzlich dazu auf, ihre Ersparnisse von der Bank abzuheben.

Hierzu orderte der Anrufer ein Taxi zur Wohnanschrift der 84-Jährigen. Gegen 18 Uhr erreichte die Dame mit dem Taxi die Filiale ihrer Hausbank an der Düsseldorfer Straße, an der sie mehrere hundert Euro Bargeld abhob. Gemäß den telefonischen Anweisungen begab sie sich anschließend zu Fuß zur evangelischen Kirche an der Lintorfer Straße, wo sie an der nördlichen Gebäudeseite auf eine Frau traf. In Höhe der Turmstraße 24 übergab sie die Wertgegenstände von einem geringen fünfstelligen Gesamtwert an die Frau, welche sich anschließend mitsamt der Tatbeute in Richtung Friedhofstraße entfernte.