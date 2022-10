Kultur in Ratingen : Gitarrenkonzert im Haus Oberschlesien in Hösel

Hösel Das dritte Konzert in der Reihe „Salon Silesia“ wird von Lucian Plessner gestaltet. Er spielt Musik von Isaac Albéniz, Alexandre Tansman und Leonard Bernstein.

(RP) Das Gitarrenkonzert von Lucian Plessner markiert bereits das dritte Konzert in der Reihe „Salon Silesia“ im Haus Oberschlesien. Am Samstag, 8. Oktober, um 18 Uhr erklingt dort die Musik von Isaac Albéniz, Alexandre Tansman und Leonard Bernstein.

Mit Plessner holt das Oberschlesische Landesmuseum einen international bekannten Musiker, der familiäre Wurzeln in der oberschlesischen Stadt Pless/Pszczyna hat, nach Ratingen. Als außergewöhnlicher Autodidakt brachte er sich das Gitarrenspiel selbst bei und gab mit fünfzehn Jahren sein erstes Solokonzert. Es folgten ein Studium in der Klasse von Prof. Sasaki und eine Ausbildung in der Violinklasse von Igor Ozim und dem Amadeus-Quartett an der Musikhochschule Köln.