Leichtathletik : Bereit für das Comeback des Neujahrslaufes

Immer beliebt: die Bambiniläufe. 2020 legten sie den Grundstein für den Teilnehmerrekord beim Neujahrslauf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Coronavirus-Pandemie steigt der Neujahrslauf in 2023 wieder. In Kürze schaltet der ASC Ratingen West die Online-Anmeldung für das Event am 8. Januar frei.

Zwei Jahre musste sie aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden, nun ist klar: Der Startschuss für die 43. Auflage des Ratinger Neujahrslauf fällt am Sonntag, 8. Januar 2023. Nach dann rund drei Jahren freuen sich die Läuferszene genauso wie die Verantwortlichen beim ASC Ratingen West, dass es dann wieder zu Starts am Ratinger Marktplatz kommt. Bei der bis dahin letzten Auflage 2020 hatte der Veranstalter mit mehr als 1600 Startern einen neuen Teilnahmerekord verzeichnen können. „Natürlich hoffen wir alle, dass wir an diesen Erfolg anknüpfen können und nach 2021 und 2022 ohne Neujahrsläufe die Sportler danach gieren, endlich wieder ihre Runden um die Ratinger Innenstadt drehen zu können“, sagt ASC-Präsident Ludger Abs.

Alle fünf Läufe – Bambini- (ab 11 Uhr), Schüler- und die Hauptläufe über fünf (12 Uhr) und zehn Kilometer (13 Uhr) – sind wieder im Programm, so sollte für jeden etwas dabei sein. Die Streckenänderungen bei den Hauptläufen hatte der ASC bereits bekannt gegeben: In enger Abstimmung mit der Stadt zieht sich der Neujahrslauf vom Hauser Ring und der Mülheimer Straße zurück und findet nur noch im näheren Stadtzentrum statt. Dazu wird auf der Philippstraße eine Wende eingerichtet, die Hauptläufe führen über die Wiesenstraße zur Graben-/Werdener- und Angerstraße.

Für mehr Unterhaltung am Marktplatz ist damit auch gesorgt, denn der Hauptlauf über zehn Kilometer führt damit viermal durchs Stadtzentrum. Das Programm wird mit den Wettbewerben für die Kitas, den Schulen und dem Firmenpokal abgerundet. Auf seine Hauptpartner Sparkasse HRV, Stadtwerke und Mitsubishi Electric kann sich der ASC weiterhin verlassen. Lediglich der Flughafen hat sein Engagement wegen der angespannten Finanzlage zurückgezogen. Auch haben sich wieder viele örtliche Unternehmen engagiert.

Die Siegerehrungen für die Altersklassensieger und die Tombola finden wie immer in der Friedrich-Ebert-Realschule statt. Derzeit werden die erforderlichen Genehmigungen eingeholt, und alsbald kann man sich über die ASC-Homepage www.asc-ratingen.de online wie schon immer anmelden. Nachmeldungen sind am Samstag, 7. Januar 2023 und am Lauftag im Wettkampfbüro in der Friedrich-Ebert-Realschule möglich. Weitere Infos können bei der ASC-Geschäftsstelle unter der Rufnummer 02102/474455 eingeholt werden.

(RP/ame)