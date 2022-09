Ratingen : Neun Ampeln werden nachts abgeschaltet

Ratingen Ab dem 5. Oktober greift diese Regelung. Das Einsparpotenzial sei überschaubar, so die Stadt. Parallel dazu rüstet die Stadt Ratingen ihre Ampelanlagen Zug um Zug auf LED um, wodurch ebenfalls Energie gespart werden kann.

Der Start der Maßnahme wurde in die Herbstferien gelegt, um Erfahrungen zu sammeln. Ab 5. Oktober werden folgende Ampeln zwischen 22.30 und 6 Uhr ausgeschaltet: Bechemer Straße/Wallstraße (am Wochenende keine Abschaltung), Westtangente in Höhe Dresdner Straße, Berliner Straße in Höhe Einsteinstraße, Berliner Straße in Höhe des Grünzugs, Berliner Straße im Bereich Berliner Platz, Tiefenbroicher Straße/Am Weiher, Lintorfer Markt/Ulenbroich, Duisburger Straße in Höhe Eduard-Dietrich-Schule, Bahnhofstraße in Höhe Oberschlesisches Landesmuseum.