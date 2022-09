Jugendfußball, Regionalliga : 04/19-Junioren freuen sich auf Schalke und die Pause

04/19-Trainer Kai Schmidt (re.) und sein Partner Ill Woo Jang wissen um die Schalker Stärke. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bevor es in die verdiente Pause aufgrund der Herbstferien geht, empfangen die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 am Samstag noch den FC Schalke 04 ab 11 Uhr am Sportplatz Götschenbeck.