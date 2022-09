Boxen : Helmut Schäfer vereint die Box-Legenden erneut

Tiefenbroich Der vielfache Deutsche Meister Helmut Schäfer weiß: „Einmal Boxer, immer Boxer.“ Er trifft nun Harald Rodewies, Silvio Gehlen, Werner Nowak, Klaus Niketta und Günter Peters wieder. Seine Brüder sind auch dabei.

Es ist schon eine längere Zeit her, es war in den 70er Jahren, da gehörten die Schäfer-Brüder aus Ratingen zu den besten Deutschen Amateurboxern. Sie holten Titel ohne Ende, auch international, kämpften in der Deutschen Nationalstaffel. Und es gibt in dieser Sportart einen berühmten Spruch: „Einmal Boxer, immer Boxer“. Das zeigt in diesen Tagen bei Helmut Schäfer, inzwischen 67 Jahre alt, vielfacher Deutscher Meister und Bundesliga-Boxer für Ringfrei Mülheim. Er wohnt immer noch wie seit seiner Geburt in Tiefenbroich. Den früheren Dachdecker, der auch jetzt noch bei Bedarf auf die Dächer klettert und seinem alten Job nachgeht, interessierte es, wo inzwischen sein alter Ratinger Box-Kumpel Harald Rodewies wohnt. Der war in den Siebzigern Deutscher Meister im Mittelgewicht. Schäfer bekam es heraus: Rodewies hatte zwischenzeitlich in Amerika gelebt und nun in Mecklenburg-Vorpommern.