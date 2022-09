Ratinger Krankenhaus : Rat: Antrag zur Zukunft des Marien-Krankenhauses

Ratingen Bürgermeister soll Gespräche mit Leitung führen. Dabei soll konkret die Schließung der Geburtshilfe thematisiert werden, darüber hinaus soll die grundsätzliche Zukunftssicherung eines breiten ortsnahen (akut-)medizinischen gynäkologischen Angebotes für Ratingen erfragt werden.

Als Folge der Schließung seien in Ratingen nur noch Hausgeburten möglich, so die Fraktionen. „Die antragstellenden Fraktionen bedauern diese Entscheidung sehr, verliert Ratingen doch eine wichtige und renommierte medizinische Leistung innerhalb des Stadtgebietes“, heißt es in dem Antrag. Gleichzeitig sorgen sich die Fraktionen insgesamt um die Zukunft des Krankenhauses und so auch um die gesamtmedizinische Versorgung in der Stadt.