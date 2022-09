Ratinger Schüler kreativ : Bonhoeffer-Schüler: Kinderrechte auf dem Schirm

Kreativ gestaltete Schirme standen im Mittelpunkt. Foto: RP/Privat

Ratingen West Weltkindertag: Unterstufenschüler gestalteten individuelle Regenschirme, die in Ratingen West noch bestaunt werden können. Der dritte Pandemie-Herbst, Krieg in Europa und die Klimakrise: Für Kinder und Jugendliche ist vieles nicht mehr so, wie es mal war.

(RP/kle) Das Motto des diesjährigen Weltkindertages war durchaus bildlich zu sehen: „Wir haben die Kinderrechte auf dem Schirm“. Auch im vergangenen Jahr haben Schüler der Klassen 6a und 6b des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) einen aktiven Beitrag zu diesem besonderen Anlass geleistet. Angeregt und begleitet wurde das Projekt auch diesmal von Nelie Pannen, Kunstlehrerin am DBG, in enger Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin Shiva Ghadimi.

Und so hatte es bereits Wochen zuvor am DBG einen regen Austausch und eine umfassende Aufklärung über die Kinderrechte gegeben. In Kleingruppen schritten die Sechtsklässler voller Vorfreude zur Tat und gestalteten passend zum Motto individuelle Regenschirme für den Weltkindertag. Mit ihrer durchdachten und kreativen Arbeit möchten die Schüler auf die für alle Kinder so wichtigen Rechte aufmerksam machen.

Leider musste in diesem Jahr das bunte Fest am 18. September im Poensgenpark kurzfristig abgesagt werden. Dafür können jedoch ab sofort die bunt gestalteten Schirme der Schüler des DBG – unabhängig vom Wetter – im „Mosaik“, also in der Einkaufspassage in Ratingen West, bis nach den Herbstferien bestaunt werden.

Mit der tatkräftigen Unterstützung der Oberstufen-Schüler Zuzan Mssor, My Tam Truong sowie Mehmet Emin Yilmaz haben die Regenschirme der Unterstufenschüler einen wunderbaren Schutzraum erhalten. Am Weltkindertag wurden alle Beteiligten von Bürgermeister Klaus Pesch auf dem Spielplatz der Anne-Frank-Schule empfangen. Bei strahlendem Sonnenschein erklärten ehemalige Schüler der Anne-Frank-Schule die Idee zur Entstehung des Platzes der Kinderrechte.

Im Anschluss wurden von Jonas Weinbrod (6b) sowie Marlene Langenmayr und Hanna Dangschies (6a) vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Begleitung von Nelie Pannen und Shiva Ghadimi die bemalten Schirme beschrieben und an den Bürgermeister übergeben.

Den Schülern des DBG liegt es am Herzen, dass die Kinderrechte ohne Ausnahme für alle Kinder gelten. Darauf möchten sie aufmerksam machen, damit Kinder einen Schutzraum erhalten und wir ihre Rechte im wahrsten Sinne immer auf dem Schirm haben.