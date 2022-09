Ratinger Container : Altpapiercontainer werden abgezogen

Ratingen Es werden noch 35 Container an 15 Standorten bleiben, teilte die Stadt mit. An den anderen Standplätzen werden aber weiterhin Altkleider und Altglas gesammelt.

(RP/kle) Nachdem die Stadt Ratingen Anfang Juli die Altpapierentsorgung auf einen 14-täglichen Leerungsrhythmus umgestellt hat, wird jetzt im Gegenzug ein Großteil der Altpapier-Depotcontainer im gesamten Stadtgebiet abgezogen. Von 145 Papiercontainern an 71 Standorten werden am Ende noch 35 Container an 15 Standorten verbleiben. An den anderen Standplätzen werden aber weiterhin Altkleider und Altglas gesammelt.

Blaue Tonnen können jederzeit schriftlich über das entsprechende Formular auf der städtischen Webseite sowie formlos per Post oder E-Mail (amt70@ratingen.de) bestellt werden. Einige wenige Altpapier-Container bleiben erhalten. Die 15 Standplätze verteilen sich auf alle Stadtteile. Breitscheid: Alte Kölner Straße (Rote Kirche), An der Kemm, Eggerscheidt: Am Obersthof. Homberg: Ostring. Hösel: Eggerscheidter Straße 82. Lintorf: Konrad-Adenauer-Platz (Parkplatz), Rehhecke 80. Ost: Bruchstraße, Homberger Straße. Tiefenbroich: Sohlstättenstraße (Sportplatz). West: Am Seeufer, Berliner Straße gegenüber 45-49. Mitte: Gerhardstraße, Kaiserswerther Straße, Poststraße. Großvolumige Kartons können weiterhin am Zentralmateriallager in Tiefenbroich, Robert-Zapp-Straße 3, abgegeben werden. Das mühsame Zusammendrücken und Zerschneiden solcher Großverpackungen entfällt in diesem Fall.