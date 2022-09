Handball-Oberliga : Aufsteiger TuS Lintorf verliert zum dritten Mal in Folge

LINTORF Der TuS Lintorf hat in der Oberliga-Begegnung beim Mitaufsteiger HSG Überruhr enttäuscht und klar mit 24:29 (10:13) verloren. Der Start verlief ordentlich mit einer 3:1-Führung, hier traf Christoph Lesch (6.), aber dann übernahmen die Hausherren das Kommando und lagen lange Zeit klar vorne.

Sebastian Thole warf die Lintorfer mit seinem einzigen Treffer 10:11 heran (24.). Auch Vinny Rose gelang noch einmal der Anschluss zum 14:15 (36.), aber wieder setzten sich die Überruhrer deutlich ab. So stand es 20:14 nach 40 Minuten. Hier schon war die Partie gelaufen. Die Hausherren holten mit diesem Heimsieg ihre ersten Punkte. Für den TuS 08 war es die dritte Niederlage in Folge. Am kommenden Samstag, 18 Uhr, haben sie wieder Heimrecht, dann kommt der Uralt-Rivale Mettmann-Sport an den Breitscheider Weg.