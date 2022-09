Handball-Verbandsliga : Interaktiv II wirft Tore wie am Fließband

Tim Zeidler fuhr mit der Interaktiv-Reserve einen klaren Sieg ein. RP-Foto: Archiv/Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

RATINGEN Die Ratinger Handballer zeigen der TuS-Zweiten die Grenzen auf und mischen weiter im oberen Verbandsliga-Drittel mit. Am Samstag folgt schon das nächste Heimspiel. Dann kommt der TB Wülfrath in die Halle an der Gothaer Straße.