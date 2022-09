Handball-Landesliga : Gute Defensivarbeit führt zum ersten Sieg des TV Ratingen

RATINGEN Endlich hat auch der TV Ratingen die ersten Handball-Punkte eingefahren. Der Landesligist gewann nach seinen drei Auftaktniederlagen daheim gegen MTV Mülheim II klar 25:21 (10:9) und bestach durch sein gutes Abwehrspiel.

Mitte der zweiten Halbzeit konnten sich die Grün-Weißen 18:11 durch Cedric Schmidt absetzen, hier schien die Entscheidung bereits gefallen. Aber Mülheim kam auf 15:18 heran (49.) und so wurden die Hausherren in der Schlussphase noch einmal gefordert. Peter Remke zeigte dann Treffsicherheit. Er warf zum 23:18 (52.) und 25:21 (58.) ein, das waren ganz wichtige Treffer und Trainer Stefan Oberwinster zeigte sich anschließend rundherum glücklich: „Jetzt herrscht hier endlich Ruhe im Karton, dieser Sieg tut allen richtig gut. Zuletzt hatte es etwas rumort, auch verständlich bei 0:6 Punkten.“ Zudem ist die „hässliche Rote Laterne“ aus dem Blickfeld verschwunden. Am kommenden Sonntag geht es zur SG Überruhr II, gespielt wird um 12 Uhr in Kettwig. Dort sollen die ersten Auswärtspunkte her.