Golf : Höseler Golfer sind Deutscher Mannschaftsmeister

Die Herren 30 des GC Hösel holten den Titel. Foto: privat

Hösel Die Herren 30 des GC Hösel holen sich in Braunschweig souverän den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters, die Damen gewinnen in derselben Altersklasse in Gütersloh die Bronzemedaille.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse (AK) 30 hat es der Golf-Club Hösel zweimal aufs Treppchen geschafft, einmal dabei nach ganz oben. Die Finalbegegnung bei den Herren lautete GC Hösel gegen GC Hamburg-Holm. Die favorisierten Höseler ließen dem Underdog keine Chance und sicherten sich den Titel. Das Spiel um Platz drei entschieden die Gastgeber des GK Braunschweig für sich.

Der GC Hösel hatte mit dem Turnier und dem eigenen Abschneiden im Vorjahr noch eine Rechnung offen. So sagte Dirk Mettler, Kapitän der Höseler Jungsenioren: „Letztes Jahr haben wir im Halbfinale ärgerlich verloren und sind nicht ins Finale gekommen. Und dann haben wir auch noch das Spiel um Platz drei auf so ärgerliche Weise verloren. Das sollte uns nicht nochmal passieren. Wir wollten, dass das Ding in diesem Jahr auf jeden Fall nur über den GC Hösel geht.“ Und so kam es.

In keinem einzigen der fünf Final-Matches lagen die Höseler dann zurück. Der Vierer Rösen/Sperling gewann gegen Pekrun/Mehmel, Michael Blömacher holte seinen Punkt gegen Kim Sierts, und Marcel Zillekens hatte es besonders eilig: Er schickte seinen Gegenspieler Leif Erik Stüdemann zurück ins Clubhaus. Die beiden weiteren Partien zwischen Ulrich Holschbach (GCH) und Eduard Martinez sowie Yannick Sieben (GCH) und Timo Neuhäußer wurden für Hösel geteilt, als der Sieg der Rheinländer feststand. Der Endstand lautet 4:1, und die Höseler, die vor wenigen Jahren noch die Dauer-Gastgeber der DMM AK 30 waren, erfüllen sich mit dem Titelgewinn einen Wunsch, der ihnen gerade in diesem Jahr am Herzen lag.

Mettler fasste zusammen: „Wir sind angereist, um unter die ersten Drei zu kommen. Und wenn du das Glück hast, im Finale zu spielen, willst du das Ding auch eintüten. Wir waren auch in ziemlich optimaler Besetzung vor Ort. Der Platz hier ist sensationell, die Grüns waren super sportlich. Braunschweig war ein so sympathischer Gastgeber.“

Und damit war die Erfolgsgeschichte des GCH noch nicht beendet, denn auch die Damen des Klubs durften jubeln: So knapp die Entscheidungen im Spiel um Gold waren – der Hamburger GC gewann den Titel gegen den Münchener GC –, so deutlich ging es im Match um Platz drei zu. Hier standen sich der Berliner GC Gatow und der GC Hösel gegenüber. Der Gatower Vierer Constanze Mann/Nicole Kunz besiegte zwar Gabi Dietrich/Nina Rowek, doch in den Einzeln drehte sich das Blatt zugunsten der Höseler Damen. Nina Birken holte ihren Punkt gegen Tabea Klang, Denise Holschbach siegte gegen Diana Karwelat, und Katharina Schallenberg führte gegen Leonie Reuter die Entscheidung herbei. Daran konnte auch der Gatower Sieg von Franziska Loye gegen Nicol Elshoff nichts mehr ändern. Das Endergebnis lautete 3:2 für den GC Hösel.

Die Damen 30 des GC Hösel freuten sich über Bronze. Foto: privat

Die Höseler Kapitänin Silke Rothkamm und ihre Co-Kapitänin Christiane Maser-Huss resümierten zufrieden und zugleich selbstkritisch: „Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis, denn unsere Zielsetzung war schon eine Medaille. Das Viertelfinal-Match war wichtig, um überhaupt in die Medaillenränge zu kommen. Aber das Halbfinale am Nachmittag vor dem Finale war natürlich schwer. Zum Endspiel hatten wir uns vorgenommen, die Punkte vor allem hinten zu holen – und das ist uns auch gelungen. Es war eine tolle Teamleistung. Wir haben aber auch gesehen: Wir haben noch Potenzial nach oben. In jedem Fall haben wir im Halbfinale wieder viel gelernt.“

Die frisch gebackenen Bronze-Gewinnerinnen möchten sich zudem mit einem Lob an die Gastgeber des Westfälischen GC Gütersloh wenden: „Der Platz war wirklich toll und in einem super Zustand. Das Turnier hatte ein tolles Ambiente und eine wirklich erstklassige Organisation. Wir haben uns sehr gefreut, hier spielen zu können.“

(RP)