Programm in Ratingen und Heiligenhaus : Ein zauberhafter Veranstaltungs-Herbst

Mit einer märchenhaften Großillusion verzaubert Collin sein Publikum bei der Zaubergala des Magischen Zirkels. Foto: stadt ratingen

Ratingen/Heiligenhaus Musik, Kabarett und Bauernmarkt sind in Ratingen und Heiligenhaus im Oktober angesagt. Und wir wagen schon mal eine Vorschau auf die Zeit zwischen den Jahren.

Nach einem langen und heißen Sommer nimmt der Veranstaltungsherbst nun Fahrt auf. Jetzt geht es wieder hinein in die Veranstaltungsräume, und zwar mit einem abwechslungsreichen Programm mit Musik, Theater, Kabarett oder Kindermusical. Hier ein Überblick.

Zaubergala Nach einer Corona-bedingten Pause findet am Samstag, 15. Oktober, im Stadttheater Ratingen um 20 Uhr wieder die Zaubergala des Magischen Zirkels Düsseldorf statt. In diesem Jahr ist die Gala zugleich auch eine Gala der Meister. Es stehen durchweg Darbietungen auf dem Programm, die bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst einen ersten Platz „erzaubert“ haben. In der Königsdisziplin „Manipulation“ gewann Nikolai Striebel mit einer neuartigen, temporeichen Darbietung den ersten Platz. Mit dieser Vorführung trat er vor einigen Wochen auch bei den Weltmeisterschaften in Kanada an. Mit einer märchenhaften Großillusion verzaubert Collin sein Publikum. Sein Schlusseffekt ist einfach unerklärlich und reißt stets die Zuschauer von den Stühlen. Collin gewann in der Sparte „Allgemeine Magie“ den ersten Platz. Er nimmt seine Zuschauer mit zu einem geheimnisvollen Ausflug in das Ägyptische Museum. Das Allroundtalent Mellow errang in der Sparte „Comedy“ mit seiner lustig-schrägen Kartendarbietung die beste Platzierung. Mit ihm erleben die Zuschauer Zauberkunst von der heiteren Seite. Ebenfalls einen ersten Preis erhielt Mellow für ein unerklärliches, verblüffendes Geheimnis in einem Fotostudio. Durch den Abend führt der Leiter des Magischen Zirkels Düsseldorf, Sven Heubes, der bei einer früheren Deutschen Meisterschaft auch schon einen Meistertitel errang.

Schon vor der Show und in der Pause präsentieren Mitglieder des Magischen Zirkels Düsseldorf im Foyer des Stadttheaters „Zauberei ganz nah“. Unmittelbar vor den Augen der Zuschauer zeigen sie verblüffenden Kunststücke. Eintrittskarten sind zum Preis von 18 bis 37 Euro sind im Kulturamt und an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen.

Kabarett Die Distel kommt am Mittwoch, 19. Oktober, um 20 Uhr mit einem Best of ins Ratinger Stadttheater. „Deutschland in den Wechseljahren: Von Zuständen und Abständen“ Zufall? Kaum ist die Kanzlerin weg, macht sich auch das Virus so langsam vom Acker. Und war das Ergebnis der Bundestagswahl für viele erstmal ein neuer Erreger, so hat in diesen Tagen Wladimir Putin den Krisenstab endgültig an sich gerissen. Nach der Pandemie ist offensichtlich vor dem Krieg. Aber spulen wir zurück: Anfang 2020 war die Welt einfach nur so nicht in Ordnung. Dann kam ein Virus und veränderte alles. Auch das Kabarett. Wie stellt man sich satirisch einem allmächtig zerstörerischen Gegner, wenn der sich in einer Petrischale versteckt? Und was ist mit den Themen, die sich hinter Corona verbergen? Oder die gerade besonders sichtbar werden: Soziale Ungerechtigkeit: Von der Menschenhaltung in der Fleischindustrie bis zum Überbrückungsgeld für Unterbezahlte. Fremdenhass: Richtet sich die Dosis Polizeigewalt nach dem Hautton? Und wann bauen die Briten die Mauer im Ärmelkanal? Alte, weiße Männer: Im Pauschalisierungsurlaub zwischen Verschwörungsquerdenken und kriegerischem Pavianverhalten. Alles verändert sich – alles mutiert. Einzig der Fußball bleibt sich treu: Es geht ums Geld. Die Distel geht in sich und aus sich heraus mit einem Best of der Extraklasse. Tickets gibt es unter Telefon 02102-5504104 zum Preis von 16,50 bis 19,50 Euro.

Konzert Das Orpheus Theater gibt sein Jubiläumskonzert mit dem Ratinger Kinderballett „Ballett und mehr“ am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr im Stadttheater Ratingen.Das Orpheus Theater feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Es präsentiert im Stadttheater ein breitgefächertes Programm mit Opern-, Operetten-, Musical-, Film- und Schlagermelodien. Als besonderer Gast wird das Ratinger Kinderballett „Ballett und mehr“ unter der Leitung von Silke Hester auftreten. Das Tournee-Ensemble Orpheus Theater Ratingen, das aus acht Sängerinnen und Sängern mit langjähriger, zum Teil internationaler Bühnenerfahrung und einem profilierten Pianisten besteht, hatte sich bei seiner Gründung 1997 vorgenommen, Operette einmal ganz anders zu präsentieren. An Stelle der üblichen Inszenierung eines kompletten Werkes wurden die Highlights der beliebtesten Stücke ausgewählt, die halbszenisch, d.h. in den jeweils zum Stück passenden Originalkostümen, aufgeführt werden. Arien, Duette und Szenen bekommen so durch entsprechende schauspielerische Untermalung Leben und werden nicht völlig von der Handlung isoliert. Tickets zum Preis von 12 Euro gibt es unter Telefon 02102-5504104.

Musik Songs, Geschichten und Harmonien aus Irland entführen das Publikum im Heiligenhauser Club in eine andere Welt. Der irische Singer/Songwriter Kieran Goss und die Sängerin Annie Kinsella haben im vergangenen Jahr ihr erstes Duo-Album „Oh, The Starlings“ veröffentlicht und präsentieren dieses im Rahmen einer Europatour – und machen auch Station in Heiligenhaus: am 19. Oktober, 20 Uhr, im Club an der Hülsbecker Straße. Ein Abend mit Kieran Goss und seiner Frau Annie Kinsella als Duo beinhaltet Songs, die aus tiefstem Herzen mit charmanter Liebenswürdigkeit und spitzbübischem Humor dargeboten werden. Die Musik kommt direkt aus dem Herzen und geht direkt ins Herz. Karten kosten im Vorverkauf (Neanderticket.de) 18, an der Abendkasse 22 Euro. Einen kleinen Vorgeschmack bietet die Hörprobe unter youtu.be/be8kGO3JRCE.

Bauernmarkt Am Sonntag, 23. Oktober, 11 bis 17 Uhr, ist Wald- und Bauernmarkt in der Museumslandschaft Abtsküche in Heiligenhaus. Das Abtskücher Heimatmuseum wird auch in diesem Jahr wieder zum Marktplatz. Die Auslage wird dabei einmal mehr so bunt wie der Herbst sein. Die Organisatoren freuen sich auf folgende Ausstellerinnen und Aussteller: Andreas Triffterer „Special Wines“ mit Wein, Olivenöl, Schinken, Käse und mehr; Der Rouenhof mit Ziegenkäse und Wurst; Stefanie Roth „Purpurroth Filzatelier“ hat Kunst aus Wolle dabei, Jan Heinisch Honig. Nicole Gummersbach („nicoleskleinesatelier“) kommt mit Zirbenkissen und kreativen Ideen für daheim, Kathrin Fechner mit textilen Geschenken, Kerzen und Filz. Angela Barbian („Kreativatelier A&V Design“) steuert Kerzen bei.

Kindermusical Das Cocomico-Musical „Conni – Das Zirkus-Musical!“ geht auf große Tournee! Conni hat am Wochenende etwas ganz Besonderes vor: Zusammen mit ihrer Freundin Julia steht eine große Zirkus-Aufführung in der Kita bevor, vorher soll dort auch noch übernachtet werden. Bis zur Aufführung geht allerdings so einiges schief und sogar Connis Eltern müssen bei der Zirkus-Aufführung einspringen. Und welche Rolle spielt Connis Kater Mau, um das großartige Event zu retten? Frei nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung und können am Freitag, 28. Oktober ab 16 Uhr im Ratinger Stadttheater zusammen mit Conni und ihren Freunden erleben, das Zirkus-Musical-Abenteuer zu meistern und über sich hinaus zu wachsen. Heraus kommt ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitlachen und Miterleben, mit vielen tollen Songs und ganz viel Charme!