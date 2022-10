Säbelfechten : Medaillenregen für Ratinger Fechter

Die Säbelfechter des TV Ratingen mit Trainer Vitaliy Chernous (links) überzeugen schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Foto: TVR

Ratingen Die Säbelfechter des TV Ratingen haben Ambitionen in der noch jungen Saison und beweisen das: Bei zwei großen Turnieren zeigen die Schützlinge von Vitaliy Chernous ihr Können.

Bei den NRW-Meisterschaften in Bonn sowie beim Internationalen Oetter-Säbel-Pokalturnier in Mülheim an der Ruhr feierten die Säbelfechter des TV Ratingen Erfolge. Mit insgesamt sechs Bronzemedaillen und einer Silbermedaille bei den NRW-Meisterschaften sowie vier Podiumsplätzen beim Mülheimer Pokalturnier unterstrichen die Ratinger ihre starke Stellung im Rheinischen Fechter-Bund und ihre hohen Ambitionen für die noch junge Saison 2022/2023.

Bei den NRW-Meisterschaften war Hannes Carus in der Altersklasse U13 der Jungen erst im Finale zu stoppen. In einem spannenden Kampf auf hohem fechterischen Niveau unterlag er Justin Liu von der SG Kaarst trotz Halbzeitführung mit 6:10. Jeweils den dritten Platz in ihren Altersklassen erreichten Jonas Schneider (U11), Julie Bastron und Niklas Timke (beide U13), Gereon Simons (U15), Tammo Hahn (U17) sowie das Herren-Team (U20). Hahn verfehlte dabei den Finaleinzug durch eine 14:15-Niederlage im Halbfinale gegen den späteren Titelträger Mika Schiffer vom TSV Bayer Dormagen nur denkbar knapp.

Beim Pokalturnier in Mülheim erkämpfte sich Niklas Timke in der U13 den Titel. Im Finale besiegte er seinen Konkurrenten Jona Matteo Marino vom TSV Kenten souverän mit 10:5, nachdem dieser Timkes Teamkollegen Hannes Carus im Halbfinale knapp mit 10:9 bezwungen hatte. In der U11 erzielte Jonas Schneider einen hervorragenden zweiten Platz, lediglich der Dormagener Fechter Su Delin war an diesem Tag stärker. Gereon Simons erfocht in der U15 den dritten Platz.

Durch diese Erfolge untermauerte die Fechtabteilung des TV Ratingen ihre Ambitionen, der Saison 2022/2023 ihren sportlichen Stempel aufdrücken und weiterhin auf den Spitzenplätzen der Ranglisten des Rheinischen Fechter-Bundes vertreten sein zu wollen.

Darüber hinaus freuten sich die Ratinger, dass sie im September wieder in ihre angestammte Sporthalle am Karl-Mücher-Weg umziehen durften, nachdem diese zuvor als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge freigehalten worden war. Ein besonderer Dank gebührt in diesem Zusammenhang dem Präsidium und dem Vorstand des TV Ratingen sowie dem Ersten Beigeordneten der Stadt Ratingen, Patrick Anders, für ihren unermüdlichen Einsatz, die Halle wieder dem Fechtsport zur Verfügung zu stellen. Neben Chef-Trainer Vitaliy Chernous haben auch Nachwuchstrainer Julian Rober und die Übungshelfer Elizabeth Champion und Tammo Hahn durch ihr Engagement einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass das Training zwischenzeitlich in gewohnter Qualität in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Gesamtschule stattfinden konnte.

Weitere Platzierungen des TV Ratingen, NRW-Meisterschaft: Herren, U15: 10. Leonard Golly, 13. Lucas Seipel; U20: 10. Jarnu Pelz, 13. Tammo Hahn, 14. Maximilian Götz.

Internationales Oetter-Säbel-Pokalturnier: Damen U13: 8. Julie Bastron; U17: 6. Elizabeth Champion; U20: 5. Elizabeth Champion; Herren U15: 5. Leonard Golly, 16. Lucas Seipel: U20: 8. Jarnu Pelz, 10. Maximilian Götz, 14. Tammo Hahn; Senioren: 11. Tammo Hahn, 12. Maximilian Götz.

(RP)