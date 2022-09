Protest in Mettmann : Demo für Radweg im Schwarzbachtal

Mettmann/Schwarzbach Aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) im Neanderland gehören der Ausbau der Straße und die Planungen eines Radwegs auf der L 239 unbedingt zusammen. Am kommenden Freitag gibt es dazu eine Rad-Demo.

Beim Thema Radweg im Schwarzbachtal will man aufs Tempo drücken, auch wenn die politischen Rahmenbedingungen schwierig sind. Und so gibt es am kommenden Freitag, 30. September, ab 17 Uhr eine Fahrrad-Demo entlang der L 239. Treffpunkt ist der Kreisverkehr an der Mettmanner Straße vor der Esprit-Allee in Ratingen. Um 18.30 Uhr geht es weiter mit einer Kundgebung am Bauerngarten Benninghofen. Der ADFC im Neanderland fordert seit Langem den Ausbau der L 239 mit einem begleitenden Rad- und Gehweg.