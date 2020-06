Baubeginn : DKV-Gebäude soll Ende 2022 fertig sein

Ratingen Das international agierende Unternehmen treibt seine digitalen Projekte voran und braucht Platz für neue Mitarbeiter. „Mit der angrenzenden Kita stehen wir fortlaufend im Austausch und informieren über die einzelnen Bauabschnitte“, so ein Sprecher.

Es tut sich eine Menge in Ratingen Ost – vor allem bautechnisch gesehen. Da wird zurzeit das neue Schwarzbach-Quartier hochgezogen. Und nun starten auch ganz konkret die Arbeiten für den Erweiterungsbau von DKV Euro Service. Wie das Unternehmen jetzt auf RP-Anfrage mitteilte, soll das neue Projekt mit immerhin 272 Tiefgaragenplätzen Ende des Jahres 2022 fertiggestellt sein. Und: Man will sich stärker als Nachbar präsentieren – wohl wissend, dass dieser Neubau nicht unumstritten ist. DKV Euro Service drückt im Bereich der Digitalisierungsprojekte aufs Tempo und braucht mehr Platz für neue Arbeitsplätze, die im Neubau untergebracht werden sollen.

„Mit der angrenzenden Kita stehen wir fortlaufend im Austausch und informieren über die einzelnen Bauabschnitte“, so ein Sprecher. Die Anwohner und Nachbarn werde man über einen Brief der Geschäftsführung und dann vierteljährlich in Form einer Bauzeitung informieren, hieß es.

Die Ergebnisse wurden durch mehrere Änderungen und Verbesserungen des Planungsentwurfs umgesetzt. Das Ziel der Stadtverwaltung war die Einbindung des Neubaus in das Ensemble der Balcke-Dürr-Allee unter Berücksichtigung der nachbarschaftlichen Interessen. Diese wurden in einer modifizierten Bauvoranfrage beim Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung zur Prüfung eingereicht. Über den Planungsstand sowie die vorangegangenen Gespräche hatte Bürgermeister Klaus Pesch vereinbarungsgemäß auch den Ältestenrat informiert. Im Ergebnis wurde der Bauvorbescheid erteilt.

Außerdem hatten die Anwohner ein zusätzliches Verkehrsaufkommen in der Oststraße und Schleichverkehr in der Hugo-Schlimm-Straße befürchtet. „Auch wenn nicht alle Vorschläge der Anlieger in die veränderte Planung aufgenommen werden konnten, so haben wir doch eine Lösung erreicht, durch die mehrere Verbesserungen für die Anwohner erzielt werden konnten“, meinte Pesch damals. Beispielsweise soll durch eine schlankere Bauweise des Neubaus eine Verschattung der dahinter liegenden Grundstücke reduziert werden.